2017 02 21 12:34:03

Завтра у Полтаві презентують книгу Володимира Малика «Журавлі-журавлики. Героїчні казки-легенди»

22 лютого 2017 року о 14.00 у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревсько го відбудеться презентація книги Володимира Малика «Журавлі-журавли ки. Героїчні казки-легенди», виданої за кошти обласного бюджету.

Довідково:

Володимир Малик, уродженець Лубенщини, відомий український письменник, який зажив слави як автор історичних романів «Таємний посол», «Князь Кий», «Горить свіча» та ін. Упорядником є син В.Малика – депутат Полтавської обласної ради Олександр Сиченко.

У книзі подаються віршовані героїчні казки-легенди, які пробуджують у юного читача інтерес до історії нашого народу, викликають почуття гордості за лицарів-оборонці в рідної землі, вчать з юних літ любити Батьківщину. Відважні сміливці ніколи не шкодували свого життя заради свободи рідного народу: тим-то вони й безсмертні в нашій уяві, в уяві поета. Адже народні герої не вмирають!

Кращі дитячі книги, які є зразком високого художнього слова – прози і поезії, виховують у дітей почуття прекрасного і роблять їх життя повнішим, цікавішим. Чесні сть, готовність боротися за правду, совісність, повага до людей і до себе, любов до знань і праці, відповідальність , почуття обов’язку перед сім’єю, батьком, матір’ю, перед країною ненав’язливо входить у свідомість дитини через спілкування з хорошою книгою.

Видання побачило світ з нагоди 95-літнього ювілею автора у комунальному видавництві «Полтавський літератор». Книга розрахована на дітей шкільного віку.