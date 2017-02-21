Завтра у Полтаві презентують книгу Володимира Малика «Журавлі-журавлики. Героїчні казки-легенди»
22 лютого 2017 року о 14.00 у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревського відбудеться презентація книги Володимира Малика «Журавлі-журавлики. Героїчні казки-легенди», виданої за кошти обласного бюджету.
Довідково:
Володимир Малик, уродженець Лубенщини, відомий український письменник, який зажив слави як автор історичних романів «Таємний посол», «Князь Кий», «Горить свіча» та ін. Упорядником є син В.Малика – депутат Полтавської обласної ради Олександр Сиченко.
У книзі подаються віршовані героїчні казки-легенди, які пробуджують у юного читача інтерес до історії нашого народу, викликають почуття гордості за лицарів-оборонців рідної землі, вчать з юних літ любити Батьківщину. Відважні сміливці ніколи не шкодували свого життя заради свободи рідного народу: тим-то вони й безсмертні в нашій уяві, в уяві поета. Адже народні герої не вмирають!
Кращі дитячі книги, які є зразком високого художнього слова – прози і поезії, виховують у дітей почуття прекрасного і роблять їх життя повнішим, цікавішим. Чесність, готовність боротися за правду, совісність, повага до людей і до себе, любов до знань і праці, відповідальність, почуття обов’язку перед сім’єю, батьком, матір’ю, перед країною ненав’язливо входить у свідомість дитини через спілкування з хорошою книгою.
Видання побачило світ з нагоди 95-літнього ювілею автора у комунальному видавництві «Полтавський літератор». Книга розрахована на дітей шкільного віку.
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