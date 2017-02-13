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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 02 13 13:49:48

Завтра прокурор Полтавщини прийматиме громадян у двох районах

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У вівторок, 14 лютого 2017 року, прокурор Полтавської області Микола Кармазін проведе особистий прийом громадян у 2 районах області, а саме: з 10 год. 30 хв. у Гадяцькому, а з 13 год. – у Лохвицькому.

Про це повідомили у прокуратурі Полтавської області.

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