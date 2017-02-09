Завтра на Полтавщині відбудеться відкриття щорічного етапу Всеукраїнського проекту «Зимова студреспубліка»
10 лютого о 16.00 на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) відбудеться відкриття щорічного VI регіонального етапу Всеукраїнського проекту «Зимова студреспубліка» на тему: «Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання».
о 17.00 на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) відбудеться круглий стіл з обговорення проекту змін до обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки.
Довідково: «Зимова студреспубліка» – це майданчик інтелектуальної публічної дискусії, на якому домінує мислення і позиція. Проблеми в цілій країні розпочинаються із проблем у наших регіонах. Тому учасники Полтавської «Зимової студреспубліки» працюватимуть над питанням модернізації рідного регіону, зокрема питань індустрії й інновацій.
Найкращі гравці будуть рекомендовані до участі у всеукраїнській «IX Зимовій Студреспубліці» в Карпатах.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+