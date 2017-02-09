2017 02 09 17:03:36

Завтра на Полтавщині відбудеться відкриття щорічного етапу Всеукраїнського проекту «Зимова студреспубліка»

10 лютого о 16.00 на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) відбудеться відкриття щорічного VI регіонального етапу Всеукраїнського проекту «Зимова студреспубліка» на тему: «Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання».

о 17.00 на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) відбудеться круглий стіл з обговорення проекту змін до обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки.

Довідково: «Зимова студреспубліка» – це майданчик інтелектуальної публічної дискусії, на якому домінує мислення і позиція. Проблеми в цілій країні розпочинаються із проблем у наших регіонах. Тому учасники Полтавської «Зимової студреспубліки» працюватимуть над питанням модернізації рідного регіону, зокрема питань індустрії й інновацій.

Найкращі гравці будуть рекомендовані до участі у всеукраїнській «IX Зимовій Студреспубліці» в Карпатах.