2017 02 21 12:48:01

Завдяки прокуратурі, державі повернули 3 га лісу на Полтавщині

За принципової позиції Кобеляцької місцевої прокуратури наразі реально виконано рішення господарського суду Полтавської області про повернення ДП «Кременчуцьке лісове господарство» 3 га лісу, що знаходиться в межах об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський», на території Глобинського району. Про це повідомив заступник керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Вадим Белей.

За його інформацією, прокуратура пред’явила позов до ТОВ «Рестхілл» через невиконання умов договору, згідно з яким лісова ділянка була надана товариству в довгострокове тимчасове користування на 30 років.

Відстоявши свою позицію в суді, прокуратура проконтролювала процес реального виконання судового рішення.