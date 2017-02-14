2017 02 14 19:38:27

Затвердили склад журі літературної премії імені М.В.Гоголя

У Полтаві затвердили склад жюрі щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя на 2017 рік. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Полтавської міської ради.

Відповідно до рішення персональний склад журі затвердили в таку складІ:

Тарашевська Світлана Казимирівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова журі;

Кречко Лариса Миколаївна – начальник управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, заступник голови;

Дорохова Наталія Григорівна – начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, заступник голови;

Горбаньова Наталія Миколаївна – методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, секретар журі;

Члени журі:

Бойко Марія Володимирівна – заслужений діяч мистецтв України, поетеса- пІснярка, журналіст (за згодою);

КІрячок Наталія Василівна – голова Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою);

Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);

Орлова Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (за згодою);

Овсяник Любов Миколаївна – учитель зарубіжної літератури, російської мови Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14.