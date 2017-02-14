Затвердили склад журі літературної премії імені М.В.Гоголя
У Полтаві затвердили склад жюрі щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя на 2017 рік. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Полтавської міської ради.
Відповідно до рішення персональний склад журі затвердили в таку складІ:
Тарашевська Світлана Казимирівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова журі;
Кречко Лариса Миколаївна – начальник управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, заступник голови;
Дорохова Наталія Григорівна – начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, заступник голови;
Горбаньова Наталія Миколаївна – методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, секретар журі;
Члени журі:
Бойко Марія Володимирівна – заслужений діяч мистецтв України, поетеса- пІснярка, журналіст (за згодою);
КІрячок Наталія Василівна – голова Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України (за згодою);
Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);
Орлова Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (за згодою);
Овсяник Любов Миколаївна – учитель зарубіжної літератури, російської мови Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14.
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