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Полтавщина, Суспільство



2017 02 28 16:32:32

Заступник голови Полтавської ОДА здобув ступінь магістра державного управління

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Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий здобув ступінь магістра з державного управління в Академії держуправління при Президентові України. Про це він сьогодні повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

“Сьогодні в мене знову випускний:) Тепер я ще й Магістр державного управління в Академії держуправління при Президентові України!”, – написав він.

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Також, Роман Товстий висловив слова подяки усім викладачам вишу за ті знання, які він здобув за час навчання, та подякував своїм одногрупникам за підтримку.

Товстий зазначив, що можливо цей диплом буде неостаннім, адже розвиватися і навчатися ніколи не пізно.

 

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