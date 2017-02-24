2017 02 24 13:31:46

Загиблому герою АТО Олександру Максимову відкрили меморіальну дошку в Полтаві

Сьогодні в Полтаві відбулась царемонія відкриття меморіальної дошки загиблому під час проведення антитерористичної операції майору 93 – ї бригади Олександру Максимову.

Меморіальну дошку встановили на фасаді Полтавської гімназії №33, в ній навчався Герой, який 14 вересня 2014 року віддав своє життя, захищаючи Україну.

На церемонії відкриття були присутні родичі та друзі Олександра, представники влади, учні школи, а також товариші по службі.

“Неймовірно високою ціною, нам дається зберегти спокій на нашій землі. По неписаним законам війни, вона забирає найкращих. Таким найкращим був майор Олександр Максимов. Тисячі справжніх громадян України зараз, в цю хвилину, перебувають в надважких умовах, стримують групи противника і не допускають їх на наші з вами землі, в тому числі і Полтавщину. Як відомо людина помирає двічі, фізично віддаючи життя за нас з вами, так як майор Максимов, і коли про неї забувають. От наше завдання щоб другого не сталося, щоб майор Максимов залишився в пам’яті, щоб ви передали це дітям, які спостерігають зараз за нами, щоб на прикладі майора Максимова ви виховувались самі, і виховували майбутнє покоління. Дякую, тим хто долучився до створення цієї меморіальної дошки, дякую матері, дякую викладачам. У свій час, Олександр був призваний до військового комісаріату, де проходив військову службу, був відряджений в зону АТО для виконання завдань, проходячи службу в 93-й бригаді виконав свій обов’язок до кінця. Вічна пам’ять герою!”, – сказав заступник Полтавського обласного міського комісару, підполковник Едуард Бородай.

Право відкрити меморіальну дошку надали мамі Олександра Ларисі Григорівні, директору гімназії та класному керівнику Олександра.

“Дуже тяжко. Я один з тих ініціаторів ,які вшановують наших хлопців, загиблих в зоні бойових дій. Я не знав Олександра, щоб говорити про його характер, особливості, я тільки можу віддати шану і дуже вдячний тим мецинатам, які мені допомагають встановлювати меморіальні дошки. Нажаль, вона не остання в нашому місті. Є наші земляки, які загинули в АТО, ми повинні про них пам’ятати”, – сказав депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков.

Присутні вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.