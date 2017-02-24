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2017 02 24 13:31:46

Загиблому герою АТО Олександру Максимову відкрили меморіальну дошку в Полтаві

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Сьогодні в Полтаві відбулась царемонія відкриття меморіальної дошки загиблому під час проведення антитерористичної операції майору 93 – ї бригади Олександру Максимову.

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Меморіальну дошку встановили на фасаді Полтавської гімназії №33,  в ній навчався Герой, який 14 вересня 2014 року віддав своє життя, захищаючи Україну.

На церемонії відкриття були присутні родичі та друзі Олександра, представники влади, учні школи, а також товариші по службі.

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“Неймовірно високою ціною, нам дається зберегти спокій на нашій землі. По неписаним законам війни, вона забирає найкращих. Таким найкращим був майор Олександр Максимов. Тисячі справжніх громадян України зараз, в цю хвилину, перебувають в надважких умовах, стримують групи противника і не допускають їх на наші з вами землі, в тому числі і Полтавщину. Як відомо людина помирає двічі, фізично віддаючи життя за нас з вами, так як майор Максимов, і коли про неї забувають. От наше завдання щоб другого не сталося, щоб майор Максимов залишився в пам’яті, щоб ви передали це дітям, які спостерігають зараз за нами, щоб на прикладі майора Максимова ви виховувались самі, і виховували майбутнє покоління. Дякую, тим хто долучився до створення цієї меморіальної дошки, дякую матері, дякую викладачам. У свій час, Олександр був призваний до військового комісаріату, де проходив військову службу, був відряджений в зону АТО для виконання завдань, проходячи службу в 93-й бригаді виконав свій обов’язок до кінця. Вічна пам’ять герою!”, – сказав заступник Полтавського обласного міського  комісару, підполковник Едуард Бородай.

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Право відкрити меморіальну дошку надали мамі Олександра Ларисі Григорівні, директору гімназії та класному керівнику Олександра.

“Дуже тяжко. Я один з тих ініціаторів ,які вшановують наших хлопців, загиблих в зоні бойових дій. Я не знав Олександра, щоб говорити про його характер, особливості, я тільки можу віддати шану і дуже вдячний тим мецинатам, які мені допомагають встановлювати меморіальні дошки. Нажаль, вона не остання в нашому місті. Є наші земляки, які загинули в АТО, ми повинні про них пам’ятати”, – сказав депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков.

Присутні вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.

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