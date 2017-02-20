2017 02 20 09:36:37

За минулий тиждень у Полтаві народилось 106 дітей

Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє, що за минулий тиждень (з 10 лютого 2017 року з 8:00 по 17 лютого 2017 року на 8:00) у місті Полтава народилось 106 дітей: 54 дівчинки та 52 хлопчики.

У тому числі в міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилося 74 дитини: 38 дівчаток та 36 хлопчиків. У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилося 32 дитини: 16 дівчаток та 16 хлопчиків.