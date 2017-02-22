За хабар на Полтавщині СБУ затримала працівника виконавчої служби (ВІДЕО)
Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві в.о. начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця шість з половиною тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо арешту автомобіля.
Оперативники спецслужби затримали чиновника та посередника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час передачі частини хабара у службовому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.
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