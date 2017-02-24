2017 02 24 08:55:05

За добу на Полтавщині зареєстрований випадок отруєння чадним газом та одна ДТП

Головне управління ДСНС в Полтавській області повідомляє про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області станом на 07:00 годину 24 лютого 2017 року:

“За добу на території області зареєстровано 2 небезпечні події, з них: 1 випадок отруєння чадним газом, 1 ДТП”.