2017 02 23 18:00:20

З вихованцями Кременчуцької виховної колонії провели профілактичне заняття «Репродуктивне здоров’я» та індивідуальне Анкетування з метою виявлення обізнаності про причини захворювання на ВІЛ/СНІД

В рамках проекту «Права та здоров`я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», фахівцями ГО «Громадське здоров`я» із м. Полтави проведено профілактичне заняття «Репродуктивне здоров’я» та індивідуальне анкетування вихованців із ціллю виявлення обізнаності про причини захворювання на: ВІЛ, СНІД, туберкульоз, гепатит та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про це повідомили в прес – службі Кременчуцької виховної колонії.

Мета заняття – опанування знаннями та розумінням про здоровий спосіб життя, розширення знань юнаків щодо проблем алкоголізму та наркоманії в сучасному суспільстві. Фахівці ГО «Громадське здоров`я» запропонували вихованцям Кросворд «Я знаю, а ти?», в якому заповнювались вірні відповіді на різні запитання стосовно причин, симптомів та лікування інфекційних хвороб.

Юнаки переглянули навчальний ролик: «Репродуктивна система чоловічої та жіночої статі» та презентацію «Як відбувається запліднення?». Обговорювали такі важливі питання, як дотримання правил особистої гігієни, подолання шкідливих звичок, важливість заняття спортом, ведення здорового способу життя, гармонійне спілкування в молодіжному середовищі.

Вихованцям продемонстрували відеоролик «Клініка, дружня до молоді», де висвітлена інформація організацій та центрів, до яких можна звернутися у разі виявлення хворобливих симптомів. Також висвітлили перелік державних та громадських установ в усіх регіонах України, в які юнаки можуть звернутися після звільнення та отримати безкоштовний соціальний супровід, юридичну, психологічну та медичну допомогу.

Завдяки заняттям, які систематично проводять з вихованцями фахівці ГО «Громадське здоров’я» юнаки мають можливість розвивати життєві навички, налагоджувати ефективні взаємостосунки в соціальному середовищі, дбайливо ставитися до власного здоров’я і людей, які їх оточують, цінувати життя.