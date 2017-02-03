З Полтавського району передали допомогу для Авдіївки

На заклик Полтавської районної державної адміністрації щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Авдіївка Донецької області, які у результаті обстрілів з боку російсько-терори стичних угрупувань залишились без тепла, електро- та водопостачання, відгукнулися керівники підприємств, приватні підприємці та представники громадськості району.