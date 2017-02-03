З Полтавського району передали допомогу для Авдіївки
На заклик Полтавської районної державної адміністрації щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Авдіївка Донецької області, які у результаті обстрілів з боку російсько-терористичних угрупувань залишились без тепла, електро- та водопостачання, відгукнулися керівники підприємств, приватні підприємці та представники громадськості району.
Вони зібрали посильну допомогу теплими речами та продуктами харчування довгострокового зберігання, повідомляють у Полтавській РДА.
На обласний збірний пункт доставлено: цукру – 210 кг, борошна – 150 кг, круп і макаронних виробів – 100 кг, овочів – 100 кг, олії – 50 кг, сала – 20 кг, ковбасних виробів – 120 кг, яєць – 360 шт, меду – 20 кг, тушонки – 28 банок.
«Висловлюємо найщиріщі слова вдячності всім небайдужим», – наголосив голова райдержадміністрації Ігор Карімов.
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