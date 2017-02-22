2017 02 22 10:16:33

З початку року вже майже 1300 полтавців подали свої декларації про доходи

А саме, як відзначив в.о. заступника начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Дмитро Коротюк, на сьогодні до органів ДФС Полтавської області подано громадянами 1297 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік. З них 1186 громадянами, що зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Найбільше поданих декларацій по Лубенській ОДПІ – 560 громадян та по Кременчуцькій ОДПІ – 219 громадян.

Загальна сума самостійно визначених податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб складає 4062,2тис.грн., з військового збору у сумі 736,3 тис.грн. Найбільше визначена сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті до бюджету складає по ДПІ у м. Полтаві – 849,5 тис.грн.

Якнайбільше подано декларацій про майновий стан і доходи громадянами від успадкованого чи отриманого в дарунок майна, а саме- 313 декларацій, а також від продажу сільсьогосподарс ької продукції – на разі подано 214 декларацій даної категорії. Дохід, від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм – задекларували 45 громадян області. Також 4 громадянина подали декларації, в яких задекларували дохід, отриманий від операцій з інвестиційними активами за 2016 рік.

Крім цього на сьогоднішній день правом на отримання податкової знижки скористалися 111 громадян області. Найбільше таких по Полтавській ОДПІ -49 осіб та Гадяцькій ОДПІ – 40 осіб. Сума задекларованого до повернення з бюджету податку на доходи фізичних осіб складає близько 159,5 тис.грн.

Головне управління ДФС у Полтавській області