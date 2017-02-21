2017 02 21 13:33:58

З гаража редакції Кобеляцької районної газети викрали автівку

Сьогодні по телефону «102» до чергової частини Кобеляцького відділу поліції надійшло повідомлення від головного редактора Кобеляцької районної газети «Колос» про те, що у період часу з 17-ї години 20-го лютого до 8-ї ранку 21-го лютого невідомі особи із гаража редакції газети по вулиці Шевченка, 40 незаконно заволоділи автомобілем «ВАЗ-21070» синього кольору, державний номерний знак ВІ 7009 АА. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Інформацію про причетних осіб, або якщо ви стали випадковим свідком події чи бачили викрадений транспорт у іншому місці, або їхали у зазначений період часу поблизу вказаного гаража на автомобілі, обладнаному відеореєстратором, можна надати до Кобеляцького відділу поліції за телефонами – 0950500366, (05343) 3-11-70. Також можна зателефонувати на «гарячу лінію» ГУНП в Полтавській області – (0532) 517-757 або (0532) 562-233, або на безкоштовну лінію «102» (працює цілодобово). Конфіденційність гарантується.