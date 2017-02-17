2017 02 17 19:29:05

Юні кременчуцькі баскетболісти позмагаються за очки з криворожанами

18 та 19 лютого у Кривому Розі відбудуться матчі чергового туру Вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків.

Дублери кременчуцького «Кременя» зустрінуться з місцевою командою «КДПУ». Перший матч відбудеться 18 лютого і розпочнеться о 17:00. Друга гра відбудеться 19 лютого. Початок о 12:00, пише “Полтавщина спорт”.