2017 02 20 19:31:20

Юні боксери Новосанжарської ДЮСШ взяли участь у відкритому турнірі з боксу

Цими вихідними юні боксери Новосанжарської ДЮСШ взяли участь у відкритому турнірі з боксу, який відбувася в місті Миргород. В змаганнях взяли участь 134 учасника різних вікових та вагових категорій з різних куточків України – Харків, Решетилівка, Глобино, Світловодськ, Полтава,Суми,Тростянець, Гадяч і багато інших.

Про це повідомили в Новосанжарській РДА.

Після трьох днів змагань спортсмени з Нових санжар здобули 5 бронзових та 1 срібну нагороду.

Зараз Новосанжарські боксери 2003-2004років народження готуються до чемпіонату Полтавської області який відбудеться 2-5 березня.