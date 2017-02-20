Юні боксери Новосанжарської ДЮСШ взяли участь у відкритому турнірі з боксу
Цими вихідними юні боксери Новосанжарської ДЮСШ взяли участь у відкритому турнірі з боксу, який відбувася в місті Миргород. В змаганнях взяли участь 134 учасника різних вікових та вагових категорій з різних куточків України – Харків, Решетилівка, Глобино, Світловодськ, Полтава,Суми,Тростянець, Гадяч і багато інших.
Про це повідомили в Новосанжарській РДА.
Після трьох днів змагань спортсмени з Нових санжар здобули 5 бронзових та 1 срібну нагороду.
Зараз Новосанжарські боксери 2003-2004років народження готуються до чемпіонату Полтавської області який відбудеться 2-5 березня.
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