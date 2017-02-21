2017 02 21 13:16:55

Якщо даєте в борг – обов’язково візьміть розписку, – поради юристів

Досить часто до фахівців Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звертаються з наступною проблемою: людина надала в борг своєму знайомому кошти, домовившись на словах про час повернення, а коли настає ця дата, виявляється, що якихось причин, боржник не може або не хоче повертати кошти. Майже в кожному випадку виявляється, що в того, хто надав у борг відсутні будь-які підтвердження (розписок чи то свідків) надання позики. Обґрунтування цьому дуже просте і знайоме –« Це ж мій знайомий, друг, брат, сват…!»

Тож, Перший полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає роз’яснення з цього приводу.

Відповідно до статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частиною першою статті 1049 ЦК України встановлено, що за договором позики на позичальникові лежить обов’язок повернути суму позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Статтею 202 ЦК України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видає боржник кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей.

Тож, дружба дружбою, а розписку все ж таки візьміть.