2017 02 24 09:29:34

Які пільги і компенсації передбачені законодавством за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці», працівники, зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профі лактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальним и засобами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоро вчого призначення, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пенсію за віком на пільгових умовах, доплати та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку визначеному законодавством.

Право працівників на такі види пільг, як пенсія за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і 2, щорічна додаткова оплачувана відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, скорочена тривалість робочого тижня, доплати за роботу в несприятливих умовах праці, безоплатне отримання молока, визначається насамперед за наявністю виробництва, роботи, професії чи посади у відповідних Списках та Переліках та повинно підтверджуватися результатами атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 741 від 05.10.2016).

Відповідно до зазначеного Порядку, відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, в строки передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавської області Гаркава Н.В.