2017 02 17 19:21:43

“Я засуджую будь-які дії, через які наша область не зможе функціонувати в нормальному режимі”, – Валерій Головко

Голова Полтавської обласної адміністрації Валерій Головко сьогодні висловився стосовно щодо блокади поставок вугілля. Відповідний допис розміщено на Facebook сторінці Полтавської ОДА.

Очільник Полтавщини засудив такі дії: “Я засуджую будь-які дії, через які наша область не зможе функціонувати в нормальному режимі. І завжди буду категорично проти того, щоб її мешканці залишалися без тепла чи будь-яких інших благ. Сьогодні над областю нависла небезпека”.

А блокаду і участь у ній політиків-популістів назвав гіршими за обстріли бойовиків.

“А блокада і особливо участь у ній політиків-популістів — це, на мою думку, ще більший тероризм, ніж обстріли зі сторони бойовиків”.

“Шановні, від кого ви захищаєте Україну? Від теплої зими? Чи від української електроенергії? Звичайно, ми маємо працювати над поверненням окупованих територій. Але виключно дипломатичним шляхом. А сьогоднішня блокада — це не лише дестабілізуючий фактор. Це спроба знищити українську державність. Зупиніться, доки ще не пізно”, – закликав Валері Головко.