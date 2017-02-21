Вихованці Кременчуцької виховної колонії написали «диктант єдності»

21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято було запроваджено в листопаді 1999 року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності . Долучились до свята і вихованці Кременчуцької виховної колонії та написали «диктант єдності» українською мовою на тему «Україна – наша земля, наша Батьківщина».

Загальновідомим є вислів: «Скільки я знаю мов, стільки разів я людина». Та багатство, втілене в скарбниці інших мов, залишиться для людини недосяжним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Мова – це духовне багатство народу, історія життя наших далеких предків, наш родовід, колискова, яку співала нам у дитинстві матуся. Нині українська мова – одна з найбагатших мов світу, що мов неповторний самоцвіт, виграє барвами веселки, має своє звучання, свою красу. Для цього добре потрудилися Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський, Т.Г. Шевченко, Леся Українка, Панас Мирний, І. Франко та багато інших українських письменників.

Нам є чим пишатися, що шанувати, кого наслідувати. Віримо у майбутнє нашої мови, у світлу долю української нації, бо мова – це найвищий дар людини й народу.

Любімо рідну мову, бережімо і плекаймо її! Тоді вона буде шанованою, як і інші державні мови в більшості країн світу.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії