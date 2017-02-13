2017 02 13 14:01:24
Вихідними у Карлівці горів легковик
Учора о 13:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2105, який знаходився на вул. Успенській. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Рятувальники чергового відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини після отримання повідомлення негайно виїхали за вказаною адресою.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 13:30. Вогнем пошкоджено моторний відсік.
Травмованих і загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
Мітки: автомобіль•вогонь•легковик•моторний відсік•новини полтавщини•пожежа•рятувальники
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