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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 02 13 14:01:24

Вихідними у Карлівці горів легковик

Учора о 13:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2105, який знаходився на  вул. Успенській. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники чергового відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини після отримання повідомлення негайно виїхали за вказаною адресою.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 13:30. Вогнем пошкоджено моторний відсік.

Травмованих і загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

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