2017 02 24 14:14:10

Введено обмеження руху на мосту в с.Селещина Машівського району

Про обмеження руху на мосту в с.Селещина Машівського району, повідомили в прес-службі Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

“У зв’язку з втратою несучої здатності прогонових будов мосту через р.Тагамлик в с.Селещина Машівського району на автодорозі Т-17-12 Машівка-Карлівка та з метою попередження його повного руйнування, Служба автомобільних доріг у Полтавській області з 24 лютого вводить реверсний рух автомобілів та обмеження руху транспортних засобів загальна маса яких перевищує 24 тонни. Такі заходи триватимуть до вирішення питання ремонту мосту. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

“Просимо водіїв поставитися з розумінням до введеного обмеження та неухильно дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків. Пам’ятайте: порушення Правил дорожнього руху загрожує Вашій безпеці та безпеці Ваших близьких”.