ВР засудила звіт ОБСЄ, який легалізує анексію Криму

Верховна Рада звернулась до парламентів держав-учасниць ОБСЄ та діючого голови ОБСЄ через звіт ОБСЄ/БДІПЛ про вибори до Держдуми Росії, що допомагає повзучим спробам легалізації анексії Криму.

Верховна Рада заявляє про неприпустимість ігнорування в Остаточному Звіті ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року фактів незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Рада закликає ОБСЄ/БДІПЛ оперативно розробити стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав-учасниць ОБСЄ на території інших.

Верховна Рада звертається до країн-членів ОБСЄ з проханням підтримати звернення до ОБСЄ/БДІПЛ щодо необхідності негайно розробити нову методику підготовки звітів, яка б включала оцінку ситуації, пов’язаної із окупацією частини території України Російською Федерацією та закликає ОБСЄ/БДІПЛ вивчити усі обставини підготовки звіту Місії спостереження на виборах до Держдуми Росії із метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів.