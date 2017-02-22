2017 02 22 17:25:55

Ворскляни готуються до свого першого матчу

Повернувшись із Туреччини, ворскляни з ініціативи тренерського штабу перепочили два дні. Сьогодні всі разом зібралися на заміській базі в Марках, де пройшли традиційні медичний контроль і зважування.

Як розповіли в прес-службі ФК «Ворс кла»

розслаблятися немає коли, адже перший суперник, донецький «Шахтар», сам по собі відмінний мотиватор. Гра 19-го туру Ліги Парі-Матч відбудеться найближчої неділі, 26-го лютого, на ОСК «Металіст» (місто Харків) о 17:00. За перспективним прогнозом синоптиків, на час проведення гри температура повітря коливатиметься в межах від мінус одного до плюс двох градусів, проте опадів не очікується. До речі, квитки на гру «Шахтар» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава) вже надійшли до продажу. Їх заявлена стандартна вартість 20, 30, 50, 80, 100 і 150 гривень, в залежності від уподобаного вами сектору й місця на стадіоні.

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