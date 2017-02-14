2017 02 14 20:27:36

Водіїв на дорогах Полтавщини попереджають про ускладнені погодні умови

Служба автомобільних доріг звертається до водіїв бути уважними на дорогах, оскільки впродовж дня відбулося погіршення погодніх умов.

При середній температурі 4-6 градусів морозу розпочалася мряка, яка при таких показниках значно ускладнює рух автошляхами. На деяких ділянках спостерігається туман. Нині більше 50 механізмів та 70 працівників ДП “Полтавський облавтодор” посилено обробляють дороги протиожеледними матеріалами. Але варто врахувати, що одночасно всю мережу регіону не можливо охопити, відтак радимо дотримуватися швидкісного режиму та вимог дорожніх знаків, повідомляє Служба автомобільних доріг