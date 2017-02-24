2017 02 24 15:39:40

Вночі у Полтаві затримали двох нетверезих водіїв

Близько п івночі , по вулиці Великотирнівській патрульні зупинили автомобіль Daewoo LANOS, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху . Про це повідомили в ГУНП Полтавської області.

Під час перевірки документів у 38-річного водія, інспектори помітили явніознаки алкогольного сп’яніння. Від освідування на місці він відмовився, протепогодився проїхати до медичного закладу. Результат алкотесту виявивсяпозитивним. Автомобіль затримали на штрафмайданчик.

Ще одна подія сталася на вулиці Харківське Шосе. За аналогічних обставинполіцейські затримали автомобіль Hyundai Accent. Результат – 0, 66 проміле.