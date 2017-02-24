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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 02 24 15:39:40

Вночі у Полтаві затримали двох нетверезих водіїв

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Близько півночі, по вулиці Великотирнівській патрульні зупинилиавтомобіль Daewoo LANOS, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Про це повідомили в ГУНП Полтавської області.

Під час перевірки документів у 38-річного водія, інспектори помітили явніознаки алкогольного сп’яніння. Від освідування на місці він відмовився, протепогодився проїхати до медичного закладу. Результат алкотесту виявивсяпозитивним. Автомобіль затримали на штрафмайданчик.

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Ще одна подія сталася на вулиці Харківське Шосе. За аналогічних обставинполіцейські затримали автомобіль Hyundai Accent. Результат – 0, 66 проміле.

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