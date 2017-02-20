2017 02 20 15:33:49

Внаслідок ДТП на Полтавщині постраждала сімнадцятирічна дівчина

Подія сталася 19 лютого, близько 12 години на 297 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський у Решетилівському районі. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

По вказаній автодорозі, в напрямку міста Києва рухався автомобіль «Ісузу», під керуванням 51-річного мешканця Київської області Останній, під час руху допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «Сітроен Джампер», під керуванням 38-річної жительки Волинської області, яка саме здійснила аварійну зупинку для заміни пошкодженого колеса автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 17-річна пасажирка автомобіля «Сітроен Джампер» з численними травмами госпіталізована до хірургічного відділення Решетилівської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.