Внаслідок ДТП на Полтавщині постраждала сімнадцятирічна дівчина
Подія сталася 19 лютого, близько 12 години на 297 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський у Решетилівському районі. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
По вказаній автодорозі, в напрямку міста Києва рухався автомобіль «Ісузу», під керуванням 51-річного мешканця Київської області Останній, під час руху допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «Сітроен Джампер», під керуванням 38-річної жительки Волинської області, яка саме здійснила аварійну зупинку для заміни пошкодженого колеса автомобіля.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 17-річна пасажирка автомобіля «Сітроен Джампер» з численними травмами госпіталізована до хірургічного відділення Решетилівської лікарні.
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