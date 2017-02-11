2017 02 11 13:00:53

Відтепер їхати з Кременчука до Києва можна на півтори години швидше

Адже час перебування у дорозі потяга “Кременчук — Київ — Кременчук” скоротився на 1,5 години.

Згідно з інформацією, що надала прес-служба ПАТ «Укрзалізниці», потяг не буде зупинятися на двох станціях: Тараса Шевченка у м. Сміла та Знам’янка Пасажирська.

Саме це значно скоротить час перебування потягу у дорозі.

Тож потяг відправляється тепер з Києва о 17:50, а у Кременчук прибуває о 22:50.

Відправиться з Кременчука о 00:07, до столиці прибуває о 5:07.

Пасажири будуть знаходитися в дорозі 5 годин замість 6,5 годин, як раніше.