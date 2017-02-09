2017 02 09 14:50:24

Відсьогодні у Полтаві можна отримати міжнародне посвідчення водія

З 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС можна отримати міжнародне посвідчення водія. Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області

Отримати міжнародне посвідчення водія можна лише за умови наявності національного посвідчення водія, при цьому національне посвідчення не вилучається. За міжнародними нормами, воно виглядає як невеличка картонна книжечка. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном.

Міжнародне посвідчення водія видається на місці, без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме – 34 грн 16 коп.

Для отримання посвідчення необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації та надати наступні документи:

пред’явити адміністратору на місці оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

У Полтаві Регіональний сервісний центр МВС знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 164.