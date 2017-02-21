2017 02 21 13:46:39

Відновлено сертифікацію насіння та садивного матеріалу, – Мінагрополітики

21 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу.

«Визначено механізм проведення сертифікації органами з оцінки відповідності та агрономами-інспекторами. Також були затверджені форми заяв для проведення сертифікації та форми сертифікатів», – повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий. Повідомляє в прес-службі Мінагрополітики.

За словами Міністра, сертифікація забезпечить проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення якостей насіння і садивного матеріалу з видачею відповідних сертифікатів.

«Чіткий механізм сертифікації сприятиме виробництву насіння високої якості, розширення його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва», – зауважив Міністр.