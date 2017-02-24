2017 02 24 09:39:13
Відділення НСПП в Полтавській області оголосило проведення «гарячої» телефонної лінії
Національна служба посередництва та примирення (НСПП) – державний орган, утворений з метою сприяння поліпшенню трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів, сприяння вирішенню таких спорів.
Відділення НСПП в Полтавській області оголосило проведення «гарячої» телефонної лінії. Ви можете звернутися до нас з питань:
– невиконання законодавства про працю, про оплату праці;
– невиконання колективного договору;
– інших порушень в сфері соціально-трудових відносин.
Наш телефон у Полтаві – (0532) 60-63-86
Електронна адреса – nspp.pol@meta.ua.
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