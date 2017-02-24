2017 02 24 09:39:13

Відділення НСПП в Полтавській області оголосило проведення «гарячої» телефонної лінії

Національна служба посередництва та примирення (НСПП) – державний орган, утворений з метою сприяння поліпшенню трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів, сприяння вирішенню таких спорів.

Відділення НСПП в Полтавській області оголосило проведення «гарячої» телефонної лінії. Ви можете звернутися до нас з питань:

– невиконання законодавства про працю, про оплату праці;

– невиконання колективного договору;

– інших порушень в сфері соціально-трудов их відносин.

Наш телефон у Полтаві – (0532) 60-63-86

Електронна адреса – nspp.pol@meta.ua .