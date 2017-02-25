2017 02 25 08:08:26

Вандали розбили лампадки біля Полтавського меморіалу героїв Майдану

У Полтаві у соцмережах обговорюють черговий факт вандалізму.

Невідомі розбили лампадки біля меморіалу Героям Майдану. Також вандали розкидали квіти на місці, де раніше стояв монумент Леніну.

Нагадаємо, меморіал “Небесній сотні” у Полтаві — пам’ятник учасникам Євромайдану, що загинули в січні-лютому 2014 року у боротьбі проти режиму Януковича — “Партії Регіонів”. Основа його — знесений постамент пам’ятника Леніну.