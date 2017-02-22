2017 02 22 09:40:57

В Полтавській області найвища орендна плата за землю

Держгеокадастр узагальнив дані про середню вартість оренди сільськогосподар ської землі в минулому році. В середньому по Україні громадяни-власни ки паїв у 2016 році отримали 1093,4 грн за гектар. Станом на 01.01.2016 цей показник складав 862 грн/га.

Найвища орендна плата в Полтавській (2243,2 грн/га), Черкаській (2215,5 грн/га) та Харківській (1603 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося в Київській (533,4 грн/га), Закарпатській (596 грн/га) та Тернопільській (672,3 грн/га) областях. Загальна площа цієї категорії сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, складає 16,5 млн гектарів. Про це повідомили у прес-службі Держгеокадастру.

«Середня орендна плата за рік зросла на 27%. Це дуже непоганий показник динаміки, однак в абсолютних цифрах вартість оренди все ще залишається критично низькою та неспівставною із доданою вартістю, яку генерує земля», – відзначив Максим Мартинюк, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

У частині державних земель середня вартість оренди значно зросла після запровадження практики передачі ділянок у користування через механізм аукціонів. Середня орендна плата за передані на конкурентних засадах ділянки із земель сільськогосподар ського призначення державної власності на 01.01.2017 склала 2249,8 грн/га. «В середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду майже вдвічі дорожче, ніж приватні, – підкреслив Максим Мартинюк. – Це абсолютно нетипове для держсектору перевищення в ефективності приватних власників пояснюється впровадженням загальної практики передачі земель в користування виключно на відкритих земельних торгах». Для порівняння, орендна плата за землі держвласності, передані в користування на безконкурентних засадах за договорами минулих періодів, – всього 940 грн/га. Держгеокадастр ініціював перегляд договорів для приведення умов користування держземлями до середніх по ринку.

Одним із драйверів зростання вартості оренди приватних сільгоспземель може стати відкритий ринок землі в Україні, який створить альтернативу для власника ділянки та зробить земельні відносини в державі більш конкурентними.

Довідково

Станом на 01.01.2017 в Україні укладено 4,8 млн договорів оренди земельної частки (паю), із них із фермерськими господарствами – 0,73 млн договорів. Більшість договорів (2,2 млн) укладено терміном на 8-10 років.