2017 02 24 15:11:54

В Полтаві для особливих дітей провели спортивні заходи

Полтавській міській раді. Цього тижня у Монтессорі-центрі реабілітації дітей «Соняшник» та міському центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю відбулися спортивні заходи. Організатори – управління у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з КЗ «Полтавський міський заклад-центр «Спорт для всіх». Про це повідомили в

Під час змагань, юні спортсмени мали змогу не тільки проявити свої здібності, але й кмітливість та обізнаність у різних видах спорту, взявши участь у різних спортивних конкурсах та естафетах.

У Монтессорі-центрі змагання були інклюзивними. Разом з особливими дітками з діагнозом «аутизм» у заході взяли участь батьки, вихователі та волонтери.

Усі учасники обох спортивних заходів наприкінці отримали подарунки від організаторів.