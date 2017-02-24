В Полтаві для особливих дітей провели спортивні заходи
Цього тижня у Монтессорі-центрі реабілітації дітей «Соняшник» та міському центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю відбулися спортивні заходи. Організатори – управління у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з КЗ «Полтавський міський заклад-центр «Спорт для всіх». Про це повідомили в Полтавській міській раді.
Під час змагань, юні спортсмени мали змогу не тільки проявити свої здібності, але й кмітливість та обізнаність у різних видах спорту, взявши участь у різних спортивних конкурсах та естафетах.
У Монтессорі-центрі змагання були інклюзивними. Разом з особливими дітками з діагнозом «аутизм» у заході взяли участь батьки, вихователі та волонтери.
Усі учасники обох спортивних заходів наприкінці отримали подарунки від організаторів.
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