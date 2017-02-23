2017 02 23 16:27:54

В Кременчуцькій виховній колонії розпочалася підготовка до ДПА та ЗНО 2017 року

Днями для випускників Кременчуцької загальноосвітньо ї школи ІІ-ІІІ ступенів № 32 провели роз’яснювальні бесіди з питань: мета, зміст та особливості підготовки і проведення ЗНО 2017 року. Повідомили в прес – службі Кременчуцької виховної колонії.

Учні з класним керівником розглянули правила для учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Оформили інформаційний стенд «Підготовка до ДПА і ЗНО», на якому розмістили інструкцію для вихованців про організацію та проведення ДПА і ЗНО.

Вчителі дали корисні поради про те, як найкраще спланувати час для самостійної підготовки юнаків. Повчальним виявився і перегляд відеопрезентації «Покрокова інструкція участі в ЗНО 2017», завдяки якому майбутні випускники отримали відповіді на запитання щодо правил реєстрації та умов проходження ЗНО.

