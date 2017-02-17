В Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА обговорили шляхи реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я

Шляхи реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я було детально обговорено під час наради Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Нарада зібрала широке коло учасників обговорення, причетних до цієї теми – заступника директора ДЗ “Центр медичної статистики МОЗ України” Сергія Дяченка, директора ДОЗ Віктора Лисака, його заступників Юрія Курилка та Ігора Куделича, ректора ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», проф. В’ячеслава Ждана та протектора Ігора Ксьондза, голову обкому профспілки працівників охорони здоров’я Олександра Кувічку, керівників та фахівців лікувально-профі лактичних закладів області.

Очільник медичної галузі Полтавщини Віктор Лисак ознайомив колег із конкретними шляхами здійснення реформи фінансування галузі, що буде здійснено в 2017 році як в Україні, так і в Полтавській області з визначенням конкретних завдань та термінів їх виконання.

Як сказав Віктор Петрович: «Ми маємо визначити, яким чином найефективніше реалізувати новий підхід до системи фінансування галузі. Нова її модель передбачає чіткі та прозорі гарантії щодо обсягу безоплатної медичної допомоги, гарантованої державою, кращий фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних коштів та скорочення неформальних платежів, створення стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню державними і комунальними закладами охорони здоров’я».

Необхідні матеріали для ґрунтовного ознайомлення з основними завданнями, які ставить МОЗ України перед регіонами (проекти нормативних документів), було доведено до кожного лікувально-профілактичного закладу області. Нові документи стосуються змін до основ законодавства про охорону здоров’я, порядку надання первинної медичної допомоги, зокрема – нової моделі її фінансування, затвердження форми декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, особливостей автономізації державних і комунальних закладів охорони здоров’я, положення про госпітальний округ і т. ін. Протягом першого півріччя поточного року ці документи мають бути прийнято. При МОЗ України буде створено Департамент національної служби здоров’я України. В регіонах будуть відповідальні фахівці.

Йшлося про підготовку реєстрів пацієнтів центрів первинної медико-санітарно ї допомоги, що включатимуть у себе червоний та зелений списки. До червоного (формується до 1 березня поточного року) буде входити загальна кількість приписаного до кожного закладу людей, а зелений (формується в ході приписної кампанії) – список про кількість людей, які уклали декларації з лікарями закладу. У створенні таких реєстрів допоможе система EHealth, яка дозволяє автоматично коригувати червоний реєстр, коли пацієнти укладатимуть декларації про вибір лікаря, автоматично переходячи до зеленого.

Завдання галузі ІТ з інформаційної підтримки поточних завдань реформування системи охорони здоров’я окреслив заступник директора ДЗ “Центр медичної статистики МОЗ України” Сергій Дяченко. До переліку основних питань увійшли: від реєстру пацієнтів до оплати за результат, здійснення реімбурсації лікарських засобів, застосування системи «Електронний рецепт», аналіз витрат кожної лікарні тощо.

Місцеві фахівці з ІТ-технологій ознайомили з особливостями створення реєстру пацієнтів області.

Питання щодо регулювання цін на інсуліни та роботу сервісу «Безкоштовні ліки» висвітлив заступник директора ДОЗ Ігор Куделич.

Із механізмами норм навантаження в лікувально-профі лактичних закладах ознайомила присутніх Алла Бредіхіна – начальник відділу фінансово-економ ічної роботи ДОЗ.

Про нову систему закупівлі ліків розповів головний терапевт ДОЗ Іван Шумейко.

Серед інших на нараді було розглянуто питання щодо можливостей залучення інвестицій в галузь охорони здоров’я, здійснення аналізу закупівель за державні кошти і т. ін.

Звертаючись до колег, В.Лисак сказав, що таке спілкування буде продовжуватися постійно.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА