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Суспільство, Україна



2017 02 24 13:47:48

У 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації, – Геннадій Зубко

Проекти, які створюються та реалізовуються в громадах – це саме та матеріалізація реформи місцевого самоврядування, яку чекає вся країна. Школи, дитячі садочки, дороги, освітлення вулиць, переведення опалення на альтернативні джерела енергії – ці речі стають можливими, коли саме ви, громади, визначаєте стратегію та пріоритети власного розвитку. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, звертаючись до учасників форуму «Від утворення об’єднаних громад – до розумного зростання».

«Від активності, пріоритетів та стратегії громади залежить майбутнє держави. Вкрай важливо, щоб через інструменти бюджетної децентралізації, впровадження моделі нової української школи, реалізації реформи в галузі охорони здоров’я, планування територій, створення ЦНАПів громади показали зовсім іншу якість послуг. В 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації», – підкреслив Геннадій Зубко.

Прес-служба Віце-премєр-міністра України

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