У 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації, – Геннадій Зубко

Проекти, які створюються та реалізовуються в громадах – це саме та матеріалізація реформи місцевого самоврядування, яку чекає вся країна. Школи, дитячі садочки, дороги, освітлення вулиць, переведення опалення на альтернативні джерела енергії – ці речі стають можливими, коли саме ви, громади, визначаєте стратегію та пріоритети власного розвитку. Про це заявив Віце-прем’єр-мін істр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, звертаючись до учасників форуму «Від утворення об’єднаних громад – до розумного зростання».