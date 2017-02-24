2017 02 24 13:47:48
У 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації, – Геннадій Зубко
Проекти, які створюються та реалізовуються в громадах – це саме та матеріалізація реформи місцевого самоврядування, яку чекає вся країна. Школи, дитячі садочки, дороги, освітлення вулиць, переведення опалення на альтернативні джерела енергії – ці речі стають можливими, коли саме ви, громади, визначаєте стратегію та пріоритети власного розвитку. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, звертаючись до учасників форуму «Від утворення об’єднаних громад – до розумного зростання».
«Від активності, пріоритетів та стратегії громади залежить майбутнє держави. Вкрай важливо, щоб через інструменти бюджетної децентралізації, впровадження моделі нової української школи, реалізації реформи в галузі охорони здоров’я, планування територій, створення ЦНАПів громади показали зовсім іншу якість послуг. В 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації», – підкреслив Геннадій Зубко.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України
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