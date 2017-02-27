2017 02 27 15:57:50

Утричі знизити витрати на гарячу воду й опалення дозволять рішення Фонду енергоефективності, – Зубко

Утричі знизити витрати на гарячу воду й опалення дозволять рішення Фонду енергоефективності, – Зубко

Політика енергоефективності держави стимулюватиме фінансування комплексних заходів, що приводять до істотної економії енергоресурсів для кожної родини та всієї держави.

Про це ідеться у статті «Тепла реформа: перевірка України на зрілість» Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка для видання «Дзеркало тижня». Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

За його словами, усі стандартизовані пакети Фонду, а їх буде три, дистанційно узгоджуватимуться через банки.

«Пакети різнитимуться оцінною вартістю робіт, терміном виконання та індексом зменшення завдяки модернізації платежів за комунальні послуги. Домовласник самостійно обиратиме «пакет», аби зекономити від 20% до 60% коштів на сплаті за опалення та гаряче водопостачання і отримати від Фонду допомогу у 20-50% від загальної вартості проекту», – зазначив Геннадій Зубко.

За його інформацією, Фонд надаватиме однаковий для всіх претендентів перелік вимог для отримання гранту. «Домовласнику або ОСББ достатньо буде обрати один із пакетів енергоефективності, надати до Фонду ЕЕ через банківські установи сертифікат про енергоаудит, зібрати документи для банку для отримання кредиту. Отримавши кредит, самостійно обрати виконавця робіт з енергомодернізації будинку», – підкреслив Зубко.