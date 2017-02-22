Урядовий варіант пенсійної реформи буде представлений на широке суспільне обговорення, – Павло Розенко
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко запевняє, що урядовий варіант пенсійної реформи буде представлений на широке суспільне обговорення.
«Не треба нічого боятися. Як тільки в Уряду буде остаточний варіант пенсійної реформи, ми його публічно представимо. І цей документ має пройти дуже широке обговорення – і з експертним середовищем, і з народними депутатами, і суспільство має знати, що їх чекатиме в майбутньому», – сказав він в ефірі телеканалу «NewsOne», пише “Урядовий портал”.
Павло Розенко підкреслив, що основне завдання пенсійної реформи – забезпечити справедливість у пенсійному забезпеченні. «Перед нами не стоїть завдання щось обрізати чи скоротити. Перед нами стоїть завдання зробити пенсійну систему справедливою для кожного українця. І пенсійну реформу ми будемо проводити не для МВФ, а для українців», – зазначив він.
«Коли ми щось вносимо, ми несемо за це відповідальність і повинні бути переконані, що ця реформа піде на користь людям. Уряд буде діяти відкрито, прозоро і в діалозі із суспільством», – наголосив ПавлоРозенко, зауваживши, що кінцеве рішення щодо проведення пенсійної реформи прийматиме Верховна Рада України.
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