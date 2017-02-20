Упродовж 3 тижнів у Авдіївці зруйновано 328 будинків, – Геращенко

За період з 29 січня в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків. Про це повідомила в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Два будинка зазнали пошкоджень від обстрілів у неділю, 19 лютого. За даними Геращенко впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждали 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка.

“Разом із депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс і Марією Іоновою ми побували в будинках, куди снаряди влетіли 17 лютого, минулої п’ятниці. Тоді два підлітки дивом залишилися живими, вони грали в комп’ютер у цій кімнаті, від якої залишилися мури зі шпалерами”, – написала нардеп.

Геращенко зауважила, що наразі на лінії розмежування переважно зберігається тиша.

“На фронті, попри одиночні провокації, сьогодні відносна тиша. Але відведення важкої техніки зірвано, і зірвано не українською стороною. Та й режим тиші відносний”. – додала нардеп.