Упродовж 3 тижнів у Авдіївці зруйновано 328 будинків, – Геращенко
За період з 29 січня в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків. Про це повідомила в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Два будинка зазнали пошкоджень від обстрілів у неділю, 19 лютого. За даними Геращенко впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждали 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка.
“Разом із депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс і Марією Іоновою ми побували в будинках, куди снаряди влетіли 17 лютого, минулої п’ятниці. Тоді два підлітки дивом залишилися живими, вони грали в комп’ютер у цій кімнаті, від якої залишилися мури зі шпалерами”, – написала нардеп.
Геращенко зауважила, що наразі на лінії розмежування переважно зберігається тиша.
“На фронті, попри одиночні провокації, сьогодні відносна тиша. Але відведення важкої техніки зірвано, і зірвано не українською стороною. Та й режим тиші відносний”. – додала нардеп.
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