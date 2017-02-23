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2017 02 23 15:25:04

Унікальний проект «Переможемо разом»: у полтавській лікарні учасник АТО прочитав казку хворим дітям (ФОТО, ВІДЕО)

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Сьогодні в ендокринологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні в м. Полтава стартував проект «Переможемо разом». У рамках якого ветеран війни, керівник Центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко прочитав казку хворим дітям.

За його словами, такі акції у лікарні проходитимуть щочетверга з 12:00 до 13:00. Валерій Довженко закликав усіх громадських діячів, бійців та небайдужих долучитися до цього проекту.

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“Мені здається, що сьогодні все вийшло. Діти прослухали оповідання Всеволода Нестайка “Тореодор із Васюківки”, це класика української дитячої літератури. Частині дітей сподобалося, частині — ні, це нормально, бо діти — суворі судді”, – наголосив Довженко.

Даний проект ініційований Центром допомоги учасникам АТО при Полтавській ОДА під патронатом голови облдержадміністрації Валерія Головка.

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Завідувач відділення раннього дитинства Олена Ананевич зазначила, що подібний захід пройшов у лікарні вперше, та цю традицію продовжуватимуть і надалі.

“Кожного, хто захоче прочитати нашим дітям казку — будемо раді прийняти. Це дуже корисно, коли мужні захисники нашим маленьким діткам прочитають не тільки розповідь, а й скажуть добрі слова. Акція, яка проходить під патронатом голови Полтавської ОДА Валерія Головка, дуже важлива, – це патріотичне виховання підростаючого покоління. Люди, які пройшли тяжкі бої, для дітей, і для нас лікарів — взірець, і це найголовніше. Діти з задоволенням чекали цього заходу, хотіли поспілкуватися з героями. Такі читання проходитимуть у нашій лікарні у різних відділеннях”, – сказала вона.

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Завідуюча ендокринологічним відділенням Ірина Черевко розповіла, що наразі у відділенні на стаціонарному лікуванні перебувають 24 хворих дитини різного віку, з різними патологіями, в основному з цукровим діабетом.

“Ми дякуємо за таку благодійну акцію, яку розпочали сьогодні, для дітей дуже важливо, коли їх підтримують на етапі лікування”, – зазначила Ірина Черевко.

У свою чергу, дітки теж поділилися враженнями від сьогоднішніх читань.

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Ірина та її 8-річна донька Марія:

“Ми отримали величезне задоволення від прослуховування оповідання українською мовою. Дякуємо величезне”.

“Мені найбільше сподобалася розповідь про корову. Люблю казки, але сама прочитала п’ять Біблій, а зараз читаю шосту. Мені сподобалося як військовий читав, хотілося б щоб ще приходив”.

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Максим:

“Дуже цікаво, патріотично. Такі проекти дуже допомагають дітям, це своєрідна психологічна реабілітація, це важливо. Твір цікавий, легкий гумор”.

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