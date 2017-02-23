2017 02 23 15:25:04

Унікальний проект «Переможемо разом»: у полтавській лікарні учасник АТО прочитав казку хворим дітям (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні в ендокринологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні в м. Полтава стартував проект «Переможемо разом». У рамках якого ветеран війни, керівник Центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко прочитав казку хворим дітям.

За його словами, такі акції у лікарні проходитимуть щочетверга з 12:00 до 13:00. Валерій Довженко закликав усіх громадських діячів, бійців та небайдужих долучитися до цього проекту.

“Мені здається, що сьогодні все вийшло. Діти прослухали оповідання Всеволода Нестайка “Тореодор із Васюківки”, це класика української дитячої літератури. Частині дітей сподобалося, частині — ні, це нормально, бо діти — суворі судді”, – наголосив Довженко.

Даний проект ініційований Центром допомоги учасникам АТО при Полтавській ОДА під патронатом голови облдержадміністрації Валерія Головка.

Завідувач відділення раннього дитинства Олена Ананевич зазначила, що подібний захід пройшов у лікарні вперше, та цю традицію продовжуватимуть і надалі.

“Кожного, хто захоче прочитати нашим дітям казку — будемо раді прийняти. Це дуже корисно, коли мужні захисники нашим маленьким діткам прочитають не тільки розповідь, а й скажуть добрі слова. Акція, яка проходить під патронатом голови Полтавської ОДА Валерія Головка, дуже важлива, – це патріотичне виховання підростаючого покоління. Люди, які пройшли тяжкі бої, для дітей, і для нас лікарів — взірець, і це найголовніше. Діти з задоволенням чекали цього заходу, хотіли поспілкуватися з героями. Такі читання проходитимуть у нашій лікарні у різних відділеннях”, – сказала вона.

Завідуюча ендокринологічним відділенням Ірина Черевко розповіла, що наразі у відділенні на стаціонарному лікуванні перебувають 24 хворих дитини різного віку, з різними патологіями, в основному з цукровим діабетом.

“Ми дякуємо за таку благодійну акцію, яку розпочали сьогодні, для дітей дуже важливо, коли їх підтримують на етапі лікування”, – зазначила Ірина Черевко.

У свою чергу, дітки теж поділилися враженнями від сьогоднішніх читань.

Ірина та її 8-річна донька Марія:

“Ми отримали величезне задоволення від прослуховування оповідання українською мовою. Дякуємо величезне”.

“Мені найбільше сподобалася розповідь про корову. Люблю казки, але сама прочитала п’ять Біблій, а зараз читаю шосту. Мені сподобалося як військовий читав, хотілося б щоб ще приходив”.

Максим:

“Дуже цікаво, патріотично. Такі проекти дуже допомагають дітям, це своєрідна психологічна реабілітація, це важливо. Твір цікавий, легкий гумор”.



