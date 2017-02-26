2017 02 26 12:49:30

Уляна Супрун була вражена кременчуцькою амбулаторією

25 лютого в Кременчуці з неофіційним візитом побувала в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Серед її зустрічаючих не було місцевих чиновників, мера міста Віталія Малецького чи керманичів управлінь охорони здоров’я.

Уляна Супрун відвідала амбулаторію сімейної медицини в кварталі №278, відкриту восени 2016 року, яка обслуговує майже 5 тис. жителів мікрорайону, має одного лікаря.

Міністр підкреслила, що приємно вражена побаченим у так званій первинній ланці медицини.

Кременчуцькі ж журналісти жартували, що треба було рекомендувати міністрові після показової амбулаторії відвідати будь-яку іншу, щоб побачити “справжні принади”.

У медамбулаторії Супрун ознайомилася з умовами прийому пацієнтів, лікарів, подивилася склад медпрепаратів. В амбулаторії з близько 20 кабінетів, тільки три – для пацієнтів, а решта – для медперсоналу і адміністрації.

Ознайомилася міністр з нововведенням для Кременчука – електронною картою пацієнта, що правда ноу-хау ще не дороблене до кінця.

Супрун традиційно розповідала про основні напрямки реформи охорони здоров’я України, створення госпітальних округів, роботу госпітальних рад та інше: