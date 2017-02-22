Укрзалізниця планує за основними напрямами збільшити швидкість руху поїздів до 200 км/год
Укрзалізниця розглядає можливість модернізації з 2018 року інфраструктури за основними пасажирськими напрямами для збільшення швидкості руху поїздів до 180-200 км/год.
Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, передає zik.ua з посиланням «Українські новини».
«Передбачається, що з 2018 року за найпопулярнішими маршрутами будуть проводитися комплексні заходи з модернізації інфраструктури для підняття швидкості поїздів до 180-200 км/год. Звичайно ж це буде тісно пов’язано з фінансовим станом компанії і з питаннями індексації тарифів», – зазначив він.
Окрім того, Кравцов повідомив, що на 2017 рік основними завданнями Укрзалізниці є оновлення пасажирського та вантажного рухомого парку, зокрема закупівля вантажних напіввагонів, локомотивів а також закупівля, ремонт і модернізація низки пасажирських вагонів.
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