2017 02 20 23:01:45

В Україні пошту розвозитимуть електромобілі

«Укрпошта» для кур’єрської доставки використовуватиме електромобілію

Упродовж 2017-2018 років «Укрпошта» планує закупити близько 250 електромобілів для доставки листів і посилок.

Про це повідомляє vgolos.com.ua

На перших етапах планується закупівля електромобілів для офісів компанії в Києві, Одесі, Харкові, а також Дніпрі. Після – планується забезпечити таким транспортом обласні центри.

До 2021 року частка електрокарів в автопарку підприємства має зрости до 40%.

Компанія поки не визначилася з моделями авто, але автомобілі будуть закуплені через відкриті тендери.