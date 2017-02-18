2017 02 18 09:35:19

Українська стрічка про Донбас отримала гран-прі

Українська стрічка під назвою “Школа №3”, в якій головні герої – підлітки – розповідають про своє сприйняття війни і життя, отримала гран-прі в конкурсній програмі Generation 14plus на 67-му міжнародному кінофестивалі в Берліні – Берлінале. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці фільму у соцмережі Facebook.

Режисерами стрічки є Ліза Сміт, Георг Жено і драматург Наталія Ворожбит.

В офіційному описі до фільму розповідається, що це – історія дітей, які навчаються у школі містечка Миколаївка на Донеччині.

Влітку 2014 року це місто постраждало від потужних військових дій під час боїв за визволення Слов’янська. Снаряди потрапили до будівлі школи. Це історія дорослішання 13-ти підлітків, які пережили війну. Фільм побудований на відкритих монологах в паралелі з реальним життям.

“Період відображений в фільмі – це межа між війною та миром, дитинством та дорослим життям. Ці діти хочуть бути почутими, і вони мають що сказати. Це фільм про дружбу, перше кохання, плани на майбутнє”, – йдеться в описі стрічки.

На Берлінському кінофестивалі 11 лютого фільм про Сенцова зібрав аншлаг : на прем’єру прийшли члени журі фестивалю, депутати Бундестагу, а також дипломати.



Берлінський кінофестиваль (Берлінале) – один із найпрестижніших фестивалів світу в області кіно. Проходить щорічно в лютому, починаючи з 1951 року. 67-й фестиваль Берлінале відбувається з 9 по 18 лютого 2017 року.