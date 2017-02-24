У Зіньківському шкільному лісництві почали готувалися до посадкової кампанії
Днями до вихованців Зіньківського шкільного лісництва у рамках відкритого уроку на тему «Що з собою приносить весна в лісове господарство» завітав головний лісничий ДП «Гадяцький лісгосп» та провідний інженер з лісових культур Світлана Бердник.
Про це повідомили в прес-службі Полтавського ОУЛМГ
Вже зовсім скоро в лісівників розпочнеться посадка лісових культур, роботи в розсаднику і теплицях. Школярі для котрих ця весняна лісокультурна кампанія буде вперше, активно задавали питання й уважно слухали відповіді, які давали лісівники. Основна увага зверталася на своєчасне та якісне проведення робіт. «Усім лісівникам хочеться, щоб погодні умови сприяли ранньому викопуванні посадкового матеріалу, а весна була затяжною. Це дасть змогу без великого поспіху відновити всі зруби та заліснити нові землі, – пояснила Світлана Бердник. – До викопування посадкового матеріалу треба відноситися з великою відповідальністю, щоб не зіпсувати кореневу систему, яка є так званим фундаментом майбутнього лісу».
Відкритий урок був більше схожий на приємну й плідну розмову. Учні спілкувалися вільно, задавали запитання та дискутували. А в кінці, підвівши підсумки всього почутого, як і кожного року, школярі погодили з лісничим Зіньківського лісництва Іваном Гришком ділянки, котрі вони будуть заліснювати і доглядати.
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