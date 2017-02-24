2017 02 24 18:28:00

У Зіньківському шкільному лісництві почали готувалися до посадкової кампанії

Днями до вихованців Зіньківського шкільного лісництва у рамках відкритого уроку на тему «Що з собою приносить весна в лісове господарство» завітав головний лісничий ДП «Гадяцький лісгосп» та провідний інженер з лісових культур Світлана Бердник.

Про це повідомили в прес-службі Полтавського ОУЛМГ

Вже зовсім скоро в лісівників розпочнеться посадка лісових культур, роботи в розсаднику і теплицях. Школярі для котрих ця весняна лісокультурна кампанія буде вперше, активно задавали питання й уважно слухали відповіді, які давали лісівники. Основна увага зверталася на своєчасне та якісне проведення робіт. «Усім лісівникам хочеться, щоб погодні умови сприяли ранньому викопуванні посадкового матеріалу, а весна була затяжною. Це дасть змогу без великого поспіху відновити всі зруби та заліснити нові землі, – пояснила Світлана Бердник. – До викопування посадкового матеріалу треба відноситися з великою відповідальністю, щоб не зіпсувати кореневу систему, яка є так званим фундаментом майбутнього лісу».

Відкритий урок був більше схожий на приємну й плідну розмову. Учні спілкувалися вільно, задавали запитання та дискутували. А в кінці, підвівши підсумки всього почутого, як і кожного року, школярі погодили з лісничим Зіньківського лісництва Іваном Гришком ділянки, котрі вони будуть заліснювати і доглядати.