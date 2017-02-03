2017 02 03 23:29:41

У «Сорочиному Яру» досвідчені спортсмени вчать дітей їздити на лижах

Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у співпраці з гірськолижною базою «Сорочин Яр» провели заняття з гірськолижного спорту для дітей Полтавської спеціалізованої школи –інтернат №1. Соціальна програма діє вже п’ятий рік поспіль.

Кататися вчили переважно початківців. Спочатку проводять інструктаж. Дітям показують основні вправи на місці. Далі заняття продовжують уже на схилі. Уроки проводять досвідчені тренери.

На сучасних, карвінгових лижах, каже кандидат у майстри спорту, тренер Антон Фалтинський, можна навчитися кататися за два три дні.

«Це волонтерська ініціатива від спортсменів, колишніх спортсменів, ми ділимося всім надбанням, можемо якісно навчити дітей їздити на лижах»,- сказав Антон Фалтинський.

Директор Полтавського ОЦ ФЗН «Спорт для всіх» Людмила Калаптуровська, зазначила, діти тут не тільки навчаться кататися на лижах, а ще й оздоровляться.

Навчально-тренувальні заняття центр для дітей з інтернатів та малозабезпечених сімей «Спорт для всіх» проводитиме до кінця лютого.