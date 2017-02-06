2017 02 06 16:20:55

У січні 2017 року Кременчук перевиконав бюджет на 7,5%



У січні 2017 року Кременчук перевиконав бюджет на 7,5%. Про це повідомив сьогодні на щотижневій апаратній нараді міський голова міста Віталій Малецький

Він повідомив, що у січні в місті Кременчуці бюджет виконано на 107,5 % , тобто перевиконання бюджету міста складає 7, 5 %. В абсолютних числах бюджет Кременчука отримав додатково більш ніж 5 млн. грн. Якщо ця тенденція збережеться, то за словами керівника міста, це дасть можливість деякі питання поточні і стратегічні вирішити за рахунок перевиконання бюджету вже за результатами виконання 6 місяців 2017 року.

Віталій Малецький зазначає, що найбільше перевиконання по єдиному податку (131%) та по акцизному збору (131%). Відносно податку на доходи фізичних осіб, то тут перевиконання складає 0, 6 %.