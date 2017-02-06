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Полтавщина, Суспільство



2017 02 06 16:20:55

У січні 2017 року Кременчук перевиконав бюджет на 7,5%

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У січні 2017 року Кременчук перевиконав бюджет на 7,5%. Про це  повідомив  сьогодні на щотижневій апаратній нараді міський голова міста Віталій Малецький.

Він повідомив, що у січні в місті  Кременчуці бюджет виконано на 107,5 % , тобто перевиконання  бюджету  міста складає 7, 5 %. В абсолютних числах бюджет Кременчука отримав додатково  більш  ніж 5 млн. грн. Якщо ця тенденція збережеться, то за словами керівника міста, це дасть можливість деякі питання поточні і стратегічні вирішити за рахунок перевиконання бюджету вже за результатами виконання 6 місяців 2017 року.
Віталій Малецький  зазначає, що найбільше перевиконання  по єдиному податку (131%)  та по акцизному збору (131%). Відносно податку на доходи фізичних осіб, то тут перевиконання складає 0, 6 %.
Міський голова говорить, що це свідчить про те, що економічна політика Президента і Уряду дає позитивні результати, і ми бачимо реальні кроки і наслідки  виведення бізнесу з тіні.

 

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