2017 02 21 19:34:51

У Шишаках провели урок історичної правди

Працівники дитячої бібліотеки та учні сьомого класу провели в Шишацькій спеціалізованій школі ім. В.Вернадського патріотичний захід – урок історичної правди «Небесна Сотня у нашій пам’яті назавжди залишилась»

Про це повідомили в Шишацькій РДА.

Учні восьмих класів слухали про героїзм та відвагу наших сучасників, які у буремному 2014 році вийшли на мирний протест проти несправедливості.

Школярі переглядали на екрані трагічні події того зимового Майдану, слухали пісні та віршовані рядки, в яких звучали слова скорботи за безневинно вбитими.

Наостанок школярі переглянули книжкову виставку «Нехай же буде мир!» на ній були представлені книги які надійшли у дитячу бібліотеку про революцію гідності, про героїв, що боронять нашу Україну сьогодні.