2017 02 06 17:54:57

У Полтавському відділенні поліції новий керівник – Сергій Махно

Очолювати відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області відтепер буде підполковник поліції Махно Сергій Анатолійович.

Про це повідомили в прес-службі ГУ НП Полтавщини.

Представити нового керівника у підрозділ прибули заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Чиж та начальник Полтавського відділу поліції Олександр Терела.

До цього Сергій Анатолійович Махно займав посаду начальника Решетилівського відділення поліції.