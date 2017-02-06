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Полтавщина, Суспільство



2017 02 06 17:54:57

У Полтавському відділенні  поліції новий керівник – Сергій Махно

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Очолювати відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області відтепер буде підполковник поліції Махно Сергій Анатолійович.

Про це повідомили в прес-службі ГУ НП Полтавщини.

Представити нового керівника у підрозділ прибули заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Чиж та начальник Полтавського відділу поліції Олександр Терела.

До цього Сергій Анатолійович Махно займав посаду начальника Решетилівського відділення поліції.

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